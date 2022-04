Come un erba... schietta e genuina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un erba... schietta e genuina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPONTANEA

Significato/Curiosita : Come un erba... schietta e genuina

Congruo di testimoni, rappresentativi di tutti e tre i subarchetipi riconosciuti e l'adozione della lezione genuina secondo il criterio della maggioranza (due...

Per generazione spontanea si intende la credenza, molto diffusa dall'antichità, per cui la vita potrebbe nascere in modo "spontaneo" dagli elementi naturali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con come; erba; schietta; genuina; Conosciuto anche come il muscolo dell anima; Un filosofo come Carneisco; come un oasi immaginata nel deserto; Diviso in due... come il visconte di Calvino; Inumidisce l erba ; Spuntino sull erba ; erba aromatica per patate o focaccia; Il serba toio energetico dell auto; genuina e autentica... come un anello; Veritiera, genuina ; genuina , autentica; Cerca nelle Definizioni