Ciò che normalmente si consuma dello zenzero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciò che normalmente si consuma dello zenzero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIZOMA

Significato/Curiosita : Cio che normalmente si consuma dello zenzero

Pasta. la merenda, detta merienda è normalmente uno spuntino di metà pomeriggio. la cena, che normalmente si consuma tra le 20 e le 22, è di solito composta...

Possiedono rizomi. in molte specie vegetali (es. iris) il rizoma è ricco di tessuti parenchimatici di riserva contenenti amido. il rizoma ha anche funzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

