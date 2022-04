Fa sì che l orologio resti fermo sul polso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa sì che l orologio resti fermo sul polso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CINTURINO

Significato/Curiosita : Fa si che l orologio resti fermo sul polso

Patronale a maruggio (13-14 luglio) sagra del vino a carosino (luglio) polso sano, rievocazione storica della visita della principessa di taranto e del...

L'orologio da polso è un orologio di piccole dimensioni dotato di un cinturino per poter essere indossato al polso. questi orologi sono, a volte, oggetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con orologio; resti; fermo; polso; La scatola dell orologio ; L orologio a sabbia; Un orologio come il cartel; Antenata dell orologio ; resti tuzione dei soldi spesi; Foresti ero, di stato estero; I resti dei Santi conservati con venerazione; Sacri resti di martiri o santi; Il fermo delle pistole; Immobile, fermo ; Lo si getta dal canotto per tenerlo fermo ; Non si dà a chi è fermo ; Gioiello da polso ; polso netto; Va dalla spalla al polso ; I due astucci di cuoio nero che gli Ebrei legano al polso e alla testa; Cerca nelle Definizioni