A caval __ non si guarda in bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A caval __ non si guarda in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DONATO

Significato/Curiosita : A caval __ non si guarda in bocca

a caval donato non si guarda in bocca (in lingua latina noli equi dentes inspicere donati), è un proverbio della tradizione linguistica italiana. a caval...

donato – comune italiano della provincia di biella donato di case nere (iii-iv secolo) – vescovo eretico che diede vita al donatismo donato di eurea (iv... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con caval; guarda; bocca; Veggente coinvolto nel trucco del caval lo di Troia; Tiranno romano che fece senatore il suo caval lo; I pezzi forti del repertorio: caval li di __; caval letto per macchine fotografiche; Si usa guarda ndolo; Tanto per guarda re: un __ rapida; La fotocamera per guarda rsi scattandosi un selfie; Costringe il tennista a guarda re in alto; Si imbocca dai caselli; L osservazione del fondo marino con maschera e bocca glio; Vengono imbocca te... ma non mangiano; Parte della bocca ... con cui si bacia; Cerca nelle Definizioni