Camminare in centro città: andare a __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Camminare in centro città: andare a __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PASSEGGIO

Significato/Curiosita : Camminare in centro citta: andare a __

Domenica mattina, in giro, si ritrova in una città diversa, dove può camminare in mezzo alla strada e attraversare con il rosso. prende a seguire una fila...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con camminare; centro; città; andare; Il camminare a quattro zampe di un infante; Modo di camminare di una persona; Un modo di camminare al buio; camminare vicinissimo; Vi recita John Malkovich: Nel centro del __; Calzini... nel centro -sud; centro di Varsavia; Cena in centro ; Antico nome della città di Napoli; Quello storico è il cuore della città ; Antica città dell Eubea; Grande città del Canada; Mandare in secca; Risale i fiumi per andare a deporre le uova; Rompersi in mille pezzi: andare in __; Un verbo come andare ; Cerca nelle Definizioni