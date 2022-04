Di bassa qualità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di bassa qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCADENTE

Significato/Curiosita : Di bassa qualita

Un gruppo di dati può avere un'alta qualità quando usati come informazione generica, divulgativa, ma una bassa qualità per un utilizzo di alta precisione...

Qualità scadente e con tematiche volgari, spesso realizzati così volontariamente al fine di interessare il pubblico attraverso ciò che è scadente, di bassa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Un parlottio lamentoso a bassa voce; L aletta che chi guida abbassa per vederci; Quand è bassa c è più spiaggia; La città lombarda divisa in bassa e Alta; Una qualità naturale; qualità di chi possiede le attitudini; Determinano una qualità ai sostantivi; Ottimi per qualità