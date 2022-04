L attività di estrazione dei metalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attività di estrazione dei metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINERARIA

Significato/Curiosita : L attivita di estrazione dei metalli

Finanziari. come gli altri metalli preziosi l'oro viene quotato al grammo o all'oncia troy. quando è in lega con altri metalli, si misura la sua purezza...

Lavorazioni agricole deve essere ottenuto tramite l'industria mineraria. l'industria mineraria include anche l'estrazione di petrolio, gas naturale e anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

