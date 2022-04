Apertura che permette il passaggio di aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apertura che permette il passaggio di aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BOCCHETTA

Significato/Curiosita : Apertura che permette il passaggio di aria

Bisogna considerare che il fuoriuscire dell'aria dal naso non permette l'accumularsi della stessa contro l'ostacolo, il che non produce il tipico suono delle...

Il passo della bocchetta è un valico dell'appennino ligure posto a quota 772 m s.l.m. lungo la strada che collega campomorone con voltaggio ovvero la... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

