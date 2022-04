Antico vascello con vele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico vascello con vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VELIERO

Significato/Curiosita : Antico vascello con vele

Secolo anche se è più vicino ad un vascello di tipo francese che spagnolo. ^ il neptune non è un galeone ma un vascello, le cui caratteristiche distintive...

In senso stretto si indica con "veliero" una nave a tre alberi più il bompresso, armata con vele quadre. un veliero è composto essenzialmente dallo scafo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

