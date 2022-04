Antico nome della città di Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico nome della città di Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARTENOPE

Significato/Curiosita : Antico nome della citta di napoli

Atella antica città della campania, napoli, 1985. sossio andreone, l'antica atella, napoli, 1993. giovanni reccia, atella/aderl, napoli 2015. giovanni...

Della “biografia” di partenope in giovanni antonio summonte, in «rassegna storica lucana», n. 45-46, 2006, pp. 127-142. partenope (gr. paep), in treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

