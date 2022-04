In alcune zone d Italia sono chiamate cerase - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In alcune zone d Italia sono chiamate cerase. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CILIEGIE

Significato/Curiosita : In alcune zone d italia sono chiamate cerase

Anni fa durante il paleolitico, sono stati trovati nella zona di calascio, in alcune anguste cavità rocciose, chiamate "grottoni", a quota 670 m s.l.m...

Delle ciliegie coincide nella maggior parte dei casi con il mese di giugno. il 24 giugno, festa di san giovanni, si completa la raccolta delle ciliegie precoci... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

