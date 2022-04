Alcune possono essere stupefacenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alcune possono essere stupefacenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOSTANZE

Significato/Curiosita : Alcune possono essere stupefacenti

Dipendenza. nei paesi di lingua inglese gli stupefacenti sono chiamati narcotic drugs. essendo gli stupefacenti in gran parte oppioidi, la categoria si sovrappone...

Dei casi quelle che sembrano sostanze in realtà sono miscele con una quantità di impurità più o meno elevata. le sostanze elementari possono presentarsi...

Altre definizioni con alcune; possono; essere; stupefacenti; In alcune zone d Italia sono chiamate cerase; Inizio dell età adulta in alcune tribù: rito di __; Un mezzo pubblico presente in alcune grandi città; In alcune vie è unico; possono esserlo certi... tasti; possono essere aquilini; Così si possono anche definire baci e abbracci; possono essere acuti, ottusi o retti; Può essere solare, nervoso o scolastico; Possono essere aquilini; Una zona che può essere fabbricabile e commerciale; Può essere datterino; Sono vittime di stupefacenti ; Sconvolto dagli stupefacenti ; La squadra che combatte i trafficanti di stupefacenti ; Alterati per l effetto di sostanze stupefacenti ; Cerca nelle Definizioni