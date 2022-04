Alberi sempreverdi come pini e abeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberi sempreverdi come pini e abeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONIFERE

Significato/Curiosita : Alberi sempreverdi come pini e abeti

Vedi pino (disambigua). pino (pinus l., 1753) è il nome comune di un genere di alberi e arbusti sempreverdi, appartenente alla famiglia pinaceae. a questo...

Paleozoico alle ere mesozoiche. le conifere fossili includono molte forme differenti, le più nettamente distinte sono alcune conifere erbacee senza un fusto legnoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

