Se agitato muove l aria per rinfrescare il viso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se agitato muove l aria per rinfrescare il viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VENTAGLIO

Significato/Curiosita : Se agitato muove l aria per rinfrescare il viso

Poco vino per darmi alla testa". dare aria ai denti parlare tanto per parlare, inutilmente, letteralmente aprire la bocca solo per rinfrescare i denti con...

ventagli dal xvii al xxi secolo della collezionista anna checcoli le stagioni del ventaglio http://monacoitaliamagazine.net/le-stagioni-del-ventaglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con agitato; muove; aria; rinfrescare; viso; agitato dalla collera; Esagitato , forsennato, come uno stile di vita; Quand'è grosso è agitato ; agitato per un determinato fine; Ente che promuove il turismo della zona; Fare in fretta, muove rsi; muove re il sugo perché non s attacchi alla pentola; L insieme degli animali marini capaci di muove rsi; Lo stato di cui è originaria Shakira; Originaria e autoctona, in relazione a una specie; Ne soffre chi immette troppa aria in pancia; Relativo all attività giudiziaria ; rinfrescare l'ambiente; Diviso in due... come il visconte di Calvino; L arte di curarsi il viso ; Attacco improvviso premeditato; Si mette sul viso dopo la rasatura; Cerca nelle Definizioni