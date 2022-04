Villini costruiti uno accanto all altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Villini costruiti uno accanto all altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : A SCHIERA

La casa a schiera è un tipo edilizio cielo-terra caratterizzato dall'accostamento di più unità abitative, una a fianco dell'altra. la singola unità abitativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con villini; costruiti; accanto; altro; costruiti , eseguiti; Gemelli... costruiti in laboratorio; costruiti , innaturali... come prosciutti; Si batterono alle Termopili accanto agli Spartani; Mobile accanto al letto; L inquilino accanto ; accanto ai canini; altro nome del barbaforte; Tra un tic e un altro tic; altro nome dell eliotropio; altro nome del gigaro; Cerca nelle Definizioni