Vale come fino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale come fino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SINO

Significato/Curiosita : Vale come fino

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione vera e propria: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario...

La crisi sino-sovietica indica un periodo di forti tensioni e di crisi ideologica che nel corso degli anni sessanta vide contrapposti i due stati socialisti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con vale; come; fino; Non sempre sa quanto vale la salute; Giovane servitore medievale ; Quella dell acqua calda non vale niente; Il rivale dell Inter; Lo è un Paese come la Norvegia o la Danimarca; Interpretate come si fa con un testo cifrato; Spacconi come D Artagnan; Lago americano che ha il Niagara come emissario; Corrode fino al nervo; Delfino rosa amazzonico; Dura fino a mezzogiorno; Imperatrice della Russia fino al XX secolo; Cerca nelle Definizioni