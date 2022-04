Uomini che non credono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uomini che non credono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ATEI

Significato/Curiosita : Uomini che non credono

Dalla parte del manico, un po' dalla natura stessa degli uomini che non credono alle novità se non affermate solidamente. perciò quando i nemici del principe...

Secolo) riferisce nei suoi stromateis che i greci dell'epoca consideravano «atei» i primi cristiani, in quanto non adoravano le divinità tradizionali. risale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

