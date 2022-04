Una zona che può essere fabbricabile e commerciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una zona che può essere fabbricabile e commerciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AREA

Significato/Curiosita : Una zona che puo essere fabbricabile e commerciale

Delle risorse naturali o una crescita economica e tecnologica disorganizzata o non regolamentata. una buona pianificazione può essere descritta come quell'insieme...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi area (disambigua). l'area è la misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

