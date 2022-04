Una storia che può viaggiare... in metropolitana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una storia che può viaggiare... in metropolitana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LEGGENDA

Significato/Curiosita : Una storia che puo viaggiare... in metropolitana

Annuali. una volta che il passeggero ha effettuato l'accesso alla metropolitana, non vi sono più controlli del biglietto: si può viaggiare per un numero...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi leggenda (disambigua). la leggenda è un tipo di racconto molto antico, come il mito, la favola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con storia; viaggiare; metropolitana; storia ... incredibile; È sem pre... la stessa storia ; L epoca della storia che precede quella moderna; Lungo periodo della preistoria ; Rendono scomodo viaggiare ; viaggiare in aereo; Si mettono sulle gomme per viaggiare sulla neve; Si richiede per viaggiare e votare; metropolitana parigina; Da Heathrow si raggiunge con la metropolitana ; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Cerca nelle Definizioni