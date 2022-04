Una gara per podisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gara per podisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CORSA

Significato/Curiosita : Una gara per podisti

Vecchie d'italia. la gara è organizzata dalla podistica avis di castel bolognese, affiliata alla uisp, e vanta fra i vincitori podisti che hanno fatto la...

corsa – attività nell'atletica leggera corsa – escursione massima del pistone all'interno di un cilindro di un motore corsa – tecnica bellica dei corsari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con gara; podisti; Lo è una gara come Sanremo; gara di selezione; Una gara in cui chi avanza, perde; Si prepara per la gara ; Una gara podisti ca; Gara podisti ca sui 20 km; Una lunga gara podisti ca; Una competizione podisti ca estrema; Cerca nelle Definizioni