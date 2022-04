Toccare duramente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Toccare duramente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : URTARE

Significato/Curiosita : Toccare duramente

Registrare però un continuo incremento degli affondamenti di u-boot arrivato a toccare in maggio un totale di 43 unità (il 30% dei sommergibili in attività);...

Atomi di ossigeno: quando i raggi ultravioletti emessi dal sole vanno a urtare contro le molecole di ozono, queste si dissolvono, ovvero i tre atomi che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con toccare; duramente; Fa toccare ... ferro; Un erba che è bene non toccare ; Ci si sdraia sopra per non toccare la sabbia; Un insieme di circuiti e fili... da non toccare | Venerdì 26 novembre 2021; Iniziano duramente ; Governano duramente ; Fu duramente avversato da sant Atanasio; Interrogare duramente un sospettato o un testimone; Cerca nelle Definizioni