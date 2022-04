Un tipo di fermaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di fermaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CLIP

Significato/Curiosita : Un tipo di fermaglio

Con una placchetta o un fermaglio ornamentale. tra le ipotesi sulle origini, si ritiene che la cravatta di cuoio sia una creazione di pionieri nordamericani...

clip – abbreviazione di videoclip clip – graffetta metallica usata in chirurgia clip – peptide della catena invariante associato alle molecole mhc di classe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

