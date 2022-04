Tipo di casello su impor-tanti arterie viarie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di casello su impor-tanti arterie viarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : AUTOSTRADALE

Significato/Curiosita : Tipo di casello su impor-tanti arterie viarie

Principale: pedaggio. con vignetta autostradale (o, più propriamente in italiano, bollino autostradale o contrassegno autostradale) si indica, in alcuni paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

