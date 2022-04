Tipi di pantofole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipi di pantofole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIANELLE

Significato/Curiosita : Tipi di pantofole

La pantofola è una calzatura da casa. differisce dalla ciabatta perché è chiusa e da una scarpa per l'uso e i materiali. le pantofole devono essere comode...

Contrada pianelle, meglio conosciuta come pianelle è una frazione del comune di sarnano. frazione situata a 3,60 km (in linea d'aria) dal medesimo comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

