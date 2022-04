I suoi denti servono per radunare foglie secche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi denti servono per radunare foglie secche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RASTRELLO

Significato/Curiosita : I suoi denti servono per radunare foglie secche

rastrello stesso. immagine stilizzata di due rastrelli su un araldo un rastrello più resistente per il terreno e i sassi un altro tipo di rastrello per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

