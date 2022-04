Stipata in un deposito come avviene per il grano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stipata in un deposito come avviene per il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INSILATA

Significato/Curiosita : Stipata in un deposito come avviene per il grano

Viene poi stipato in grandi silos di stoccaggio e quindi avviato alla macinazione. il mulino comprende due impianti: quello del grano duro, per la produzione...

L'insilato, chiamato anche comunemente silato, è il prodotto di una tecnica di conservazione del foraggio (l'insilamento) che si realizza per acidificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con stipata; deposito; come; avviene; grano; Stanza di un negozio adibita a deposito ; Knox: il deposito d oro degli USA; Effettuare un deposito sul conto corrente; deposito di carbone non pregiato; Una come Afrodite; Vale come fino; Lo è un Paese come la Norvegia o la Danimarca; Interpretate come si fa con un testo cifrato; Che avviene subito; Divisione che avviene dentro una comunità; avviene sulla banchina; avviene durante l intervista; Torta napoletana con ricotta e grano cotto; Nel corso dei secoli si spostano e trasmigrano ; Spargere il grano o l avena sul terreno; Cappelli: cultivar di grano duro autunnale; Cerca nelle Definizioni