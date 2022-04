Stesura di colore che fa da sfondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stesura di colore che fa da sfondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMPITURA

Significato/Curiosita : Stesura di colore che fa da sfondo

La stesura cromatica dimostra un uso più corposo del colore, con una migliore resa della plasticità e della calda atmosfera, grazie a una gamma di sfumature...

Dell'immagine affidata essenzialmente a una calibrata orchestrazione delle campiture cromatiche: si tratta di quel "fondamento sul colore" che già nella trattatistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con stesura; colore; sfondo; Avvocati esperti in stesura di accordi tra le parti; Un liquore incolore ; Il colore dello zero nella roulette; Intensità di colore o di suono; Relativo a una terra di colore giallo-bruno; sfondo artistico; Un attore... nello sfondo ; Il John autore di gialli a sfondo legale; Social con il logo del fantasmino su sfondo giallo;