Si sporge in mare - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : PROMONTORIO

Significato/Curiosita : Si sporge in mare

Miseno e punta campanella si apre il golfo di napoli. il golfo di salerno, immediatamente contiguo, finisce dove sporge nel mare il tozzo promontorio del...

Stai cercando altri significati, vedi promontorio (disambigua). in ambito geografico, con il termine promontorio si indica una sporgenza montuosa della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

