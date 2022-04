Specialità del motociclismo che si pratica su terreni accidentati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Specialità del motociclismo che si pratica su terreni accidentati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRIAL

Significato/Curiosita : Specialita del motociclismo che si pratica su terreni accidentati

specialità della mountain bike, vedi mountain biking. l'enduro, fino agli anni settanta denominato regolarità, è una specialità del motociclismo che si...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trial (disambigua). il trial è prettamente una specialità del motociclismo e del ciclismo sportivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

