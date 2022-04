Sono sempre in carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono sempre in carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RI

Significato/Curiosita : Sono sempre in carica

cariche di: profesor invitado (carica non retribuita) profesor contratado (carica retribuita). gli insegnanti ausiliari o assistenti sono divisi in tre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ri. ri è un comune francese di 174 abitanti situato nel dipartimento dell'orne nella regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con sono; sempre; carica; Lo sono le acque di Merano; sono per metà; Lo sono certe rime; Possono essere aquilini; Non sempre sa quanto vale la salute; Sono sempre in ritiro; Querce sempre verdi; È lunga sempre un piede; Nera nuvola carica di pioggia; Si scarica sull iPhone; Gli... non più in carica ; Sono doppie nella carica ; Cerca nelle Definizioni