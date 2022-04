Sono a capo di università - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono a capo di università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RETTORI

Significato/Curiosita : Sono a capo di universita

Altre università sono la università del capo occidentale (uwc) e la cape peninsula university of technology (cput). sia l'università di città del capo che...

Funzioni come: rettore – supremo magistrato della repubblica di ragusa rettori – che governavano le province della repubblica di venezia rettori – che governavano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

