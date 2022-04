Lo sono le acque di Merano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le acque di Merano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERMALI

Significato/Curiosita : Lo sono le acque di merano

Cui scorre assume vari nomi: val venosta tra la sorgente e merano, valle dell'adige tra merano e trento, vallagarina tra trento e verona, e quindi val padana...

Corrispondenza delle sorgenti termali e che sono dotate di impianti per la somministrazione di idroterapie. l'acqua erogata dalla sorgente termale è calda, con temperature... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con sono; acque; merano; sono per metà; sono sempre in carica; Lo sono certe rime; Possono essere aquilini; Canale che raccoglie acque di scolo; Nacque nel 1957; Scavate dalle acque ; Il Cantone in cui nacque Guglielmo Teli; La provincia di merano ; Il centro di merano ; Uffici che incamerano le tasse; merano meno meno;