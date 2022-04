Sono abbi e veloci nel fare i nodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono abbi e veloci nel fare i nodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARINAI

Significato/Curiosita : Sono abbi e veloci nel fare i nodi

Gruppo corazzato leonessa, mentre a verona presero vita i battaglioni "mussolini", "folgore" e "abbi fede". mussolini lasciò però gargnano per trasferirsi...

Disambiguazione – "marinai" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi marinai (disambigua). un marinaio è un membro dell'equipaggio di una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con sono; abbi; veloci; fare; nodi; Le seconde spesso sono al mare o in montagna; sono numerosi quelli fissati al palamito; sono fatti col becco; sono sempre in ritiro; L abbi amo sott occhio; Badilata di terra o di sabbi a; La cassa o gabbi a del corpo umano; abbi gliamento caratterizzato da magliette e shorts; Un veloci ssimo cetaceo; Può esserlo la veloci tà; veloci auto della Polizia; In auto, quello di veloci tà è punito con la multa; Si può fare di testa; Chi lo dà fa sbuffare ; Il tubo di cui chi si immerge non può fare a meno; Costringe a rifare i conti; Vi giungono... tutti i nodi ; Come i nodi che non ci sono più; In musica si contrappone alla monodi a; E abile a fare i nodi ; Cerca nelle Definizioni