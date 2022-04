Simboli papali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simboli papali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MITRE

Significato/Curiosita : Simboli papali

Entrambe queste corone sono più leggere della maggior parte delle tiare papali e pesano meno di un terzo della tiara del 1804 donata a pio vii da napoleone...

Dipartimento di mitre – dipartimento argentino, situato nella provincia di santiago del estero mitre – variante ipocoristica del nome proprio di persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

