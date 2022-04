Segnalare un pericolo provare un dolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnalare un pericolo provare un dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVVERTIRE

Significato/Curiosita : Segnalare un pericolo provare un dolore

Che lo rende meno sensibile al dolore, fino al punto che anche gli attendenti incominciano ad accettare la violenza come un evento socialmente conveniente...

Adatto. il piemonte rallentò per attendere il lombardo più arretrato e avvertire bixio dell’operazione, ma a quel punto si presentò una situazione pericolosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

