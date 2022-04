Schiacciare un frutto per berne il succo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Schiacciare un frutto per berne il succo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPREMERE

Significato/Curiosita : Schiacciare un frutto per berne il succo

D'arancia albume d'uovo (opzionale) 6 cubetti di ghiaccio 1 cannuccia spremere 3cl (1 oz) di succo di limone poi aggiungere 1.5 cl (0,5 oz) di sciroppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con schiacciare; frutto; berne; succo; schiacciare , pigiare; schiacciare ; schiacciare uno dei pedali dell'auto; schiacciare bitume... o un avversario dialettico; frutto cotto nello sciroppo; frutto tricolore; Un frutto tutto chicchi; Il gambo del frutto ; Il Patacca di berne ri; Un massiccio delle Alpi berne si; In un cartone mangiava libri di ciberne tica; Si pigia per il Caberne t e il Merlot; Il cocktail con succo d arancia e prosecco; succo d uva non ancora fermentato; Cocktail preparato con succo d arancia e prosecco; succo si frutti a spicchi; Cerca nelle Definizioni