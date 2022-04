Saggia le tendenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saggia le tendenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TESI

Significato/Curiosita : Saggia le tendenze

Risultato tendenziale del processo produttivo un saggio di profitto sempre minore. il carattere di semplice tendenza viene attribuito alla legge per via delle...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tesi (disambigua). la tesi (dal greco antico es, thesis, ovvero "posizione") è un enunciato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

