Il respiro affannato di chi ha corso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il respiro affannato di chi ha corso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIATONE

Significato/Curiosita : Il respiro affannato di chi ha corso

Sempre più affannato e sofferente secondo i medici di encefalopatia epatica, fu visitato dal dottor feltenstein che gli iniettò una robusta dose di morfina...

Dall'url originale il 25 giugno 2009). ^ alessandro ruta, udinese, pari col fiatone. di natale blocca il parma, su gazzetta.it, la gazzetta dello sport, 23... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con respiro; affannato; corso; Un respiro del moribondo; respiro estremamente difficoltoso; La sospensione del respiro del sub che si immerge; Difficoltà di respiro ; L ha grosso l affannato ; affannato , ansimante; affannato per la corsa; Respiro affannato , dispnea; Nata a Cles il 22 luglio 1999, la ciclista italiana ha vinto loro nella corsa a eliminazione dei campionati del mondo su pista dello scorso anno; _ retriever: cane da soccorso ; L istituto che prepara futuri capitani di lungo corso e di macchina; Percorso prestabilito; Cerca nelle Definizioni