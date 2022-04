Relativo all attività giudiziaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all attività giudiziaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORENSE

Significato/Curiosita : Relativo all attivita giudiziaria

Indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria". nella soluzione originariamente presentata da giovanni leone, la polizia giudiziaria avrebbe...

Termine "forense" indica sia una forma di evidenza giuridica sia una categoria di pubblicizzazione legale. nell'uso moderno, il termine "forense" rispetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con relativo; attività; giudiziaria; relativo a una conoscenza generale di più materie; relativo a un osso del braccio; relativo al re dei venti; relativo a un istituto d istruzione; Ideò l apparecchio impiegato per rilevare la radioattività ; Così è dichiarato chi può svolgere attività fisica; Terminare un attività commerciale: chiudere i __; attività disordinata e confusionaria; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Sistema normativo che regola una causa giudiziaria ; Autorità giudiziaria ; Cerca nelle Definizioni