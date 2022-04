Quella prima si lavora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella prima si lavora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MATERIA

Significato/Curiosita : Quella prima si lavora

Definizione più appropriata del lavoro, anche da un punto di vista sociale, è quella scritta su molti testi di economia: "il lavoro è quell'attività che non...

Costituiscono la materia dell'universo, e i bosoni come le colle o i cementi che li tengono assieme per costituire la realtà fisica. il termine "materia" deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con quella; prima; lavora; Povera gente è quella di Fedor Dostoevskij; Superman si cambia in quella telefonica; quella della Signoria a Firenze è anche dei Lanzi; C è quella da datteri; In gara dopo la prima ; prima di Adamo ed Eva; Si fa prima di cena, spesso con prosecco o spritz; La prima e la quarta di Tocqueville; lavora in un distributore di combustibili; Stabilimento in cui si lavora con colate di metallo; Attrezzi per lavora re la terra; Chi ce l ha, lavora ; Cerca nelle Definizioni