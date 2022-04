C è quella da datteri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella da datteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PALMA

Significato/Curiosita : C e quella da datteri

Vedi dattero di mare. il dattero è il frutto commestibile della palma da datteri (phoenix dactylifera). è un frutto carnoso, oblungo, lungo da 4 a 6 cm...

palma – pianta della famiglia delle arecaceae palma da cocco – pianta da frutto palma da datteri – pianta da frutto palma da olio – pianta da frutto brasile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

