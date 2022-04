Il punto d ingresso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto d ingresso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il punto d ingresso

All'astronave di saltare verso un qualsiasi punto dell'universo. raggiunta però la distanza di sicurezza e aperto un ingresso dimensionale alla volta di proxima...

entrata – in economia entrata o atrio o ingresso – in architettura entrata o ingresso o input – in informatica e altre tecnologie e scienze applicate entrata...