Provincia della Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NUORO

Significato/Curiosita : Provincia della sardegna

La provincia del sud sardegna (provìntzia de sa sardigna de su sud in sardo, provinsa de sud sardegna in tabarchino) è una provincia italiana della sardegna...

nuoro (afi: /'nu.oro/, anche /'nwro/ ascolta[·info]; nùgoro in sardo, il nome in lingua sarda è coufficiale) è un comune italiano di 34 277 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con provincia; della; sardegna; Una provincia della Calabria; Precede Boario Terme in provincia di Brescia; La provincia di Vasto; Sta per provincia ; Il nome della Madonna; Divinità protettrici della famiglia nell antica Roma; Una sventurata madre della mitologia greca; Il celebre filosofo italiano autore de Il futuro della democrazia; La zona della sardegna con Elmas e Quartu Sant Elena; È a nord della sardegna ; La Smeralda è in sardegna ; Il capoluogo nel nord della sardegna ; Cerca nelle Definizioni