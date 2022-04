Un prodotto assai efficace contro i vermi intestinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prodotto assai efficace contro i vermi intestinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANTONINA

Significato/Curiosita : Un prodotto assai efficace contro i vermi intestinali

Contenitori assenza di antidoti efficaci: alcuni di questi aggressivi chimici si trovano tuttora privi d'un antidoto efficace. i requisiti richiesti agli aggressivi...

(brooklyn). cominciarono qui a produrre un antiparassitario denominato santonina. fu un successo immediato, anche se fu la produzione di acido citrico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

