Priva d acqua - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ANIDRA

Priva d acqua

L'acqua distillata (dh2o) è un'acqua quasi del tutto priva di impurità (tra cui microorganismi, sali minerali e gas disciolti) che si ottiene tramite un...

Concetto di "anidro" non va confuso con quello di "anidride", infatti un'anidride non è necessariamente anidra. mentre una sostanza anidra è stata privata...

