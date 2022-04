Un poema di Ovidio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un poema di Ovidio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FASTI

Significato/Curiosita : Un poema di ovidio

Le metamorfosi (in latino: metamorphoseon libri xv) è un poema epico-mitologico di publio ovidio nasone (43 a.c. - 17 d.c.) incentrato sul fenomeno della...

fasti - calendario che regolava la vita dei romani organizzato dai pontifex maximus fasti - opera di publio ovidio nasone fasti consulares - nell'antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con poema; ovidio; Un poema in cui l epico si alterna al satirico; Un famoso poema di Esiodo; Musicò il poema Stalin; Ippolito : scrisse il poema I Sepolcri; Due lettere di ovidio ; È amatoria per ovidio ; Prima di ovidio e Nasone; E' amatoria per ovidio ; Cerca nelle Definizioni