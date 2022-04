Plasmato di terracotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Plasmato di terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Plasmato di terracotta

Intorno. a partire dal modello in scala ridotta plasmato dal perego, fu ricavato un modello in legno di noce, poi tradotto in rame sbalzato dall’orafo...

Lavorazione più facile e proficua. un manufatto in terracotta o argilla è detto fittile. lo studio delle tecniche di fabbricazione (formatura, trattamento delle...