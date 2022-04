Un piano... poco alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piano... poco alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIALZATO

Significato/Curiosita : Un piano... poco alto

Incontrò a berlino l'architetto renzo piano ingaggiandolo per la realizzazione di un edificio molto alto, tuttavia piano gli parlò della sua disaffezione per...

Mentre gli interni sono caratterizzati da elementi di art déco. il piano rialzato è destinato a locali di ricevimento e rappresentanza; il primo piano alle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

