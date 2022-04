I pezzi forti del repertorio: cavalli di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pezzi forti del repertorio: cavalli di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BATTAGLIA

Significato/Curiosita : I pezzi forti del repertorio: cavalli di __

Massimo di 20000 militari, 6000 quadrupedi e 612 bocche da fuoco, cui si potevano aggiungere altri 99 pezzi nei forti del gruppo di rivoli e di pastrengo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi battaglia (disambigua). battaglia (termine derivato dalla lingua latina battualia ovvero "scherma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

