Pesce marino che ricorda un metallo prezioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce marino che ricorda un metallo prezioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORATA

Significato/Curiosita : Pesce marino che ricorda un metallo prezioso

Vasto marina, installata in legno nel 1933 (19º centenario della morte di cristo) dai frati cappuccini, per poi essere ristrutturata in metallo ed inaugurata...

Disambiguazione – "orata" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi orata (disambigua). l'orata (sparus aurata linnaeus, 1758) è un pesce osseo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con pesce; marino; ricorda; metallo; prezioso; Personaggio metà donna e metà pesce della Disney; Mezzo pesce mezza donna; pesce commestibile d acqua dolce; Mascotte dei bastoncini di pesce : __ Findus; L osservazione del fondo marino con maschera e boccaglio; Grosso pesce marino ; Possono essere fritte, al forno o al rosmarino ; Animale marino detto anche anemone di mare; Fiori che ricorda no l 8 marzo; Un monumento che ricorda le vittorie di Augusto; Un corno del famoso e spesso ricorda to dilemma amletico; Mitica fanciulla greca ricorda ta con Leandro; Lamina di metallo ; metallo associato ai 25 anni di matrimonio; Sottili lastre di metallo ; metallo pesantissimo usato in batterie o saldature; Un prezioso astuccio; Pesce che ricorda un metallo prezioso ; Un metallo prezioso ; Pesce che ri corda un metallo prezioso ; Cerca nelle Definizioni